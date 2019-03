Actualidade

O modelo autoritário da China pode ser uma alternativa à democracia liberal, afirmou o cientista político Francis Fukuyama, conhecido por prever o triunfo do liberalismo político e económico após o colapso da União Soviética.

O autor de o "Fim da História e o Último Homem", um 'best-seller' no ramo das Relações Internacionais, ressalva, no entanto, que o sucesso do modelo chinês depende da capacidade do Governo em controlar tensões sociais e manter a estabilidade económica.

A análise de Fukuyama foi publicada, esta semana, no portal oficial do Instituto Global da Ásia, da Universidade de Hong Kong.