Actualidade

A empresa de telecomunicações chinesa ZTE registou prejuízos de 6.983 milhões de yuan (921 milhões de euros), em 2018, num exercício marcado por sanções norte-americanas que paralisaram as operações da empresa.

A fabricante de 'smartphones', cuja sede fica na cidade de Shenzhen, sul da China, revelou ainda que a sua receita anual caiu 21,41%, para 85.513 milhões de yuan (11.290 milhões de euros).

No entanto, a empresa disse que, no quarto trimestre do seu ano fiscal, alcançou um lucro de 276 milhões de yuan (36,4 milhões euros), sugerindo o início de uma recuperação.