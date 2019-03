Actualidade

Uma equipa de operações especiais de Malta apreendeu um petroleiro, sequestrado por migrantes, estando agora a ser encaminhado para um dos portos do país, anunciaram hoje as forças armadas.

O controlo do navio foi devolvido ao capitão da embarcação, que agora está a ser escoltada e monitorizada, juntamente com os migrantes, que serão entregues à polícia para investigação.

As autoridades em Malta e Itália disseram que cerca de 120 migrantes sequestraram o petroleiro, com destino à Líbia, depois de terem sido resgatados no mar Mediterrâneo e terem forçado a tripulação a levá-los para a Europa.