Actualidade

O Infarmed alertou hoje para o risco de embolia pulmonar associado ao aumento da dose do medicamento Xeljanz, para a artrite reumatoide, e pede que médicos e doentes estejam atentos aos sintomas.

Numa nota publicada no 'site', a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos em Saúde diz que este risco foi identificado nos resultados preliminares de um estudo para avaliação do risco cardíaco ou circulatório associado ao Xeljanz (tofacitinib), que ainda está a decorrer e não abrange Portugal.

"Os resultados preliminares deste estudo revelaram um aumento do risco de embolia pulmonar em doentes que tomaram 10 mg de tofacitinib duas vezes ao dia", informa o Infarmed, que aconselha os doentes a não deixarem de tomar o medicamento antes de falar com o médico.