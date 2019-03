Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) piorou hoje as projeções de crescimento de Portugal para este ano, esperando que o PIB aumente 1,7%, mantendo as projeções para 2020/2021, com o ritmo de crescimento a abrandar até aos 1,6%.

No Boletim Económico de março, hoje divulgado, o banco central antecipa que a economia portuguesa cresça 1,7% este ano, menos 0,1 pontos percentuais do que o esperado em dezembro, enquadrada numa "envolvente económica e financeira globalmente favorável", mantendo este ritmo em 2020 e abrandando novamente uma décima em 2021, tal como antecipado nas projeções anteriores, e "aproximando-se do crescimento potencial".

Esta "ligeira revisão em baixa" do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019 está relacionada, de acordo com o BdP, com a recomposição do crescimento do PIB, com maior dinamismo das importações do que das exportações, que resulta num "saldo negativo da balança de bens e serviços a partir de 2020".