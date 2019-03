Actualidade

Os fadistas Maria da Nazaré e António Passão, com carreiras de cerca de 50 anos, juntaram-se para gravar um novo álbum, "Regressos", que põe fim a uma ausência dos estúdios, de mais de duas décadas.

O álbum, editado com o apoio do Museu do Fado, é constituído por 14 temas, refletindo "o quanto a interpretação fadista ganha com o tempo, porque se tem mais vivência e, claro está, técnica também", disse à agência Lusa António Passão, que gravou o seu primeiro disco aos 19 anos.

A este propósito, o fadista citou um dos temas que gravou, "Para se Cantar Bem o Fado" (Eduardo Damas/Manuel Paião), "no qual se afirma que 'para se cantar bem o fado não é preciso ter voz, basta ter saudade', e elenca um conjunto de outros sentimentos que são a matriz fadista como a ternura, o amor, a nostalgia, e ainda que 'o fado é a vida da gente'".