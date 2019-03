Actualidade

O artista João Sousa Cardoso considera o espetáculo "Sequências narrativas completas", a partir da obra homónima de Álvaro Lapa, "uma espécie de pretexto" para "estudar, aproximar e habitar melhor" o artista plástico que morreu em 2006.

A partir do "último e mais radical" texto do poeta e artista plástico, autodidata, nascido em Évora em 1939, João Sousa Cardoso criou e interpreta um espetáculo que vai estar em cena, de hoje a domingo, na sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Pôr este texto em cena é, para o artista e docente que foi aluno do pintor na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, entre 1994 e 1996, "um pretexto para ler Álvaro Lapa e um método para melhor ler o artista", disse Sousa Cardoso à agência Lusa, no final de um ensaio de imprensa do espetáculo, na quarta-feira.