(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Macau, China, 27 mar (Lusa) - O fundador da transportadora aérea Air Asia considerou hoje a possibilidade de criar uma base em Macau da maior companhia de baixo custo na região para servir clientes chineses.

Em entrevista ao jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), Tony Fernandes afirmou que "entrar na China pode ser através de Macau", o que torna a Air Asia a primeira companhia aérea a preparar-se para apostar no território desde que os 25 anos de monopólio da Air Macau chegaram ao fim em janeiro. (CORRIGE DATA DO FIM DO MONOPÓLIO DA AIR MACAU, QUE TERMINA EM NOVEMBRO DE 2020)

"Não temos que estar na China continental, mas estar em Macau é como estar na China", afirmou o diretor executivo da Air Asia, de ascendência portuguesa, numa conferência sobre investimento realizada em Hong Kong.