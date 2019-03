Actualidade

Na quarta temporada da série "This is Us", protagonizada por Mandy Moore e Milo Ventimiglia, "os mundos vão expandir-se de forma interessante", disse o criador Dan Fogelman no Paley Fest, prometendo um formato narrativo "ambicioso".

A série da NBC - exibida em Portugal na Fox Life, nas noites de quinta-feira - cruza histórias multigeracionais ao longo de várias décadas, muitas vezes sobrepostas no mesmo episódio, e conseguiu uma posição sólida junto da audiência e da crítica, tendo recebido oito nomeações para os Prémios Emmy, em 2018.

"Temos uma visão do mundo que é intrinsecamente otimista", disse Dan Fogelman, "mesmo na tristeza".