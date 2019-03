Actualidade

O indicador de confiança dos consumidores voltou a diminuir em março, pelo quinto mês consecutivo, enquanto o indicador de clima económico aumentou ligeiramente, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O indicador de confiança dos consumidores diminuiu entre novembro e março, prolongando o movimento descendente iniciado em junho. O indicador de clima económico aumentou em fevereiro e março, de forma ténue no último mês, após ter diminuído entre novembro e janeiro", refere o INE.

Segundo o instituto, a diminuição do indicador de confiança dos consumidores entre janeiro e março (de -7,2 pontos para -8,3 e -9,5 pontos, respetivamente) "refletiu o contributo negativo do saldo das perspetivas relativas à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes".