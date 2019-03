Actualidade

O futebolista internacional brasileiro Jorge, que iniciou a época no FC Porto, por empréstimo do Mónaco, foi cedido ao Santos, anunciou hoje o clube de São Paulo, ao qual ficará vinculado até final de 2019.

"O lateral-esquerdo Jorge é o novo reforço do Santos FC para a temporada. O jovem de 22 anos, que estava no FC Porto, assinou contrato de empréstimo nesta quarta-feira e ficará à disposição do técnico Jorge Sampaoli até o fim de 2019", refere o Santos na sua página oficial.

O jogador falou já com a camisola do Santos, salientando que o clube paulista "é uma vitrina gigantesca" e que fará tudo "para dar o melhor e poder voltar à seleção" do Brasil, pela qual soma uma internacionalização.