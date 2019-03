Actualidade

O filho de uma grávida em morte cerebral mantida em suporte orgânico no Hospital de São João, no Porto, nasceu hoje às 04:23 e está internado no Serviço de Neonatologia, disse à Lusa fonte daquela unidade hospitalar.

"O Salvador nasceu às 04:32 de hoje e está internado no Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ)", disse à Lusa a mesma fonte.

A mãe da criança estava internada no CHUSJ "em morte cerebral, mantida em suporte orgânico até se atingirem as condições de maturidade fetal necessárias para a realização do parto", informou na quarta-feira aquele hospital.