Actualidade

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria só vai aplicar a redução de tarifário nos transportes públicos a partir de maio, por terem surgido, "à última da hora", dados diferentes, "o que obriga a refazer todos os cálculos".

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, disse hoje à Lusa que, no decorrer das negociações, se verificou, na quarta-feira, que o número de títulos da CP - Comboios de Portugal com que a CIMLT vinha trabalhando desde o início de fevereiro era diferente do que estava a ser considerado, o que "obriga a refazer todos os cálculos".

Como essas alterações poderão pôr em causa a afetação de verbas para o transporte público rodoviário, a CIMLT (que abrange dez concelhos do distrito de Santarém e um de Lisboa) decidiu aplicar a medida a partir de maio para os dois modos de transporte, adiando assim um mês a entrada em vigor da redução nas assinaturas da Rodoviária do Tejo e da Ribatejana (que cobre o sul do distrito).