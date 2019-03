Actualidade

A Câmara de Castelo Branco, que inaugura no sábado dois percursos de observação de aves, criados no âmbito do projeto 'Birdwatching', conta já com uma centena de inscrições para esta iniciativa que visa o desenvolvimento do turismo de natureza.

"Temos já cerca de uma centena de pessoas para a inauguração dos dois percursos criados no âmbito do projeto 'Birdwatching Castelo Branco', que vão decorrer durante o fim de semana", explicou à agência Lusa o presidente do município local, Luís Correia.

O projeto apresentado no final de 2018 inclui dois grandes percursos rodoviários de observação de aves apoiados com sinalética apropriada, um pela zona norte de Castelo Branco (Albufeira de Santa Águeda) e outro pela zona sul (Tejo Internacional).