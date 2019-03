Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram hoje no centro de Mogadíscio na sequência da explosão de carro bomba junto a um restaurante da capital da Somália.

De acordo com o relato da agência norte-americana AP, a explosão, que ocorreu numa rua muito frequentada do centro de Mogadíscio, provocou ainda sete feridos, tendo em conta o primeiro balanço.

No sábado, 23 de março, um outro ataque em Mogadíscio, contra um edifício do Governo, provocou cinco mortos, entre os quais o ministro do Trabalho da Somália, Saqar Ibrahim Abdalla.