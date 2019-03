Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sublinhou que os bancos têm a responsabilidade de "verificar a identidade dos seus clientes e comunicar qualquer suspeita de branqueamento de capitais às respetivas" autoridades.

Numa carta a Paloma López Bermejo, membro do Parlamento Europeu, publicada hoje, Draghi afirma que "a eficácia do marco jurídico em matéria de luta contra o branqueamento de capitais da União Europeia" baseia-se nessa responsabilidade das entidades, que são as entidades de crédito y financeiras, as empresas não financeiras designadas e os profissionais expostos ao risco de branqueamento de capitais.

Draghi recorda na carta que o conselho de governadores do BCE decidiu por fim à emissão de notas de 500 euros e exclui-las da nova série de notas Europa devido à preocupação destas poderem facilitar atividades ilícitas.