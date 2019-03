Seca

A Associação de Beneficiários do Regadio da Cova da Beira inicia hoje de forma gradual a campanha de rega, antecipando a data em cerca de um mês devido à seca, disse à agência Lusa o presidente de associação, António Gomes.

"Começámos hoje mesmo a abrir as bocas de rega para os blocos em que há maior necessidade, sendo que as situações mais críticas estão nos pomares, no cereal e nos prados, que estão sem pinga de água", referiu o presidente desta entidade, que tem sede no Fundão, distrito de Castelo Branco.

A gerir o Regadio da Cova da Beira há vários anos, António Gomes frisa que a situação que se vive nos campos "é mesmo muito preocupante" e assume que nunca esteve tão apreensivo como este ano.