O bebé nascido hoje com "31 semanas e seis dias e 1,7 quilos", após três meses de morte cerebral da mãe, apresenta a saúde de "qualquer outro prematuro com igual tempo de gestação", informou o hospital de São João.

Em conferência de imprensa, Hercília Guimarães, chefe do serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, explicou que o Salvador foi, naquela unidade, "o primeiro" bebé nascido de uma mãe em morte cerebral, ali mantida durante "56 dias" em suporte orgânico de vida, até que, durante a madrugada de hoje, "deteriorações respiratórias" da mãe levaram a antecipar a cesariana prevista para sexta-feira.

"Nasceu bem, com necessidade de apoio de suporte ventilatório, o que é normal para o tempo de gestação. Neste momento deve estar a ser extubado [retirada de suporte respiratório], porque estava a melhorar da parte ventilatória. Não existem, neste momento, quaisquer indicações de problemas relacionados com o falecimento da mãe", observou a especialista.