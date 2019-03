Actualidade

A Ordem dos Médicos voltou hoje a alertar para o "cenário muito grave" da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, avisando que o serviço poderá encerrar alguns dias ou em alguns períodos do mês de abril.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos lembra que apesar do alerta feito há dois meses e da "insistência" do Sindicato Independente dos Médicos, "a falta de pediatras no Hospital Garcia de Orta agravou-se".

"Em abril, a escala de urgência pediátrica pode deixar de estar assegurada pelo que o serviço corre o risco de ser encerrado alguns dias ou em alguns períodos", denuncia a Ordem.