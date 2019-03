Actualidade

A economia expandiu-se a um ritmo de 2,9% em 2018, o mais elevado desde 2015, mas o crescimento no último trimestre foi mais fraco do que o indicado previamente, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

No último trimestre do ano passado, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2,2%, abaixo dos 2,6% indicados na anterior estimativa, o que não afetou a taxa de crescimento anual, que ficou em 2,9%.

Em 2017, o crescimento da economia norte-americana tinha sido de 2,2%. Apesar de no ano passado ter ficado em 2,9%, não atingiu o objetivo da administração liderada por Donald Trump, que tinha prometido uma expansão acima de 3%.