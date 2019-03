Actualidade

O treinador Pepa admitiu hoje a "extrema dificuldade" que o Tondela vai encontrar no sábado no Estádio da Luz, mas manifestou a intenção de "surpreender o Benfica", em jogo da 27ª jornada da I Liga de futebol.

"Temos que encarar, acima de tudo, os jogos, e neste caso faltam oito, como encaramos sempre, com uma estratégia bem definida, com os jogadores focados naquilo que podem e devem fazer dentro do campo e tentarmos surpreender o Benfica", assumiu Pepa.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo de sábado, às 20:30, no Estádio da Luz, o treinador 'auriverde' disse que "é preciso acreditar sempre" e lembrou a vitória conquistada na época passada na casa do Benfica, por 2-1.