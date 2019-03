Actualidade

O comité central do MPLA vota sexta-feira a data de 15 de junho para a realização do 7.º Congresso Extraordinário, o primeiro desde que João Lourenço chegou à liderança do partido no poder em Angola, segundo um comunicado oficial.

Segundo o documento, a 7.ª sessão ordinária do comité central - o órgão máximo entre congressos, com 363 membros e cuja composição irá ser alargada - vai decorrer no Complexo Turístico Futungo 2, em Luanda, e será aberta com uma intervenção do presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, também chefe de Estado angolano.

A última reunião do comité central do MPLA decorreu a 30 de novembro de 2018, dois meses depois de, no 6.º Congresso Extraordinário, João Lourenço ter subido à liderança do partido, ocupando o cargo em que José Eduardo dos Santos esteve ao longo de 39 anos.