Seca

A região do Alentejo não deverá enfrentar problemas de abastecimento de água às populações este ano, devido à seca, excetuando pequenas aldeias do distrito de Beja servidas por furos e que costumam ser abastecidas por autotanques.

Segundo informações prestadas à agência Lusa pela empresa Águas Públicas do Alentejo (AgdA), não se preveem "situações preocupantes" de abastecimento público nos 20 concelhos da sua área de operação, com exceção de algumas aldeias do Baixo Alentejo.

A AgdA é responsável pelo abastecimento público de água em alta a 13 concelhos do distrito de Beja (Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa Vidigueira), quatro de Évora (Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas e Viana do Alentejo) e três de Setúbal (Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém).