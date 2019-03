SATA/Privatização

O Governo dos Açores autorizou o lançamento de um novo concurso para a alienação de 49% do capital social da Azores Airlines, depois de o primeiro concurso ter sido cancelado, anunciou hoje o executivo regional.

"O Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019 renovou a autorização ao Governo Regional para efetivar a alienação parcial da Azores Airlines depois de, como foi público, o processo anterior ter sido cancelado devido à divulgação indevida de documentação reservada e confidencial", indica um comunicado do Conselho de Governo.

Os governantes reuniram-se na quarta-feira à noite em Santa Cruz das Flores e o comunicado resultante do encontro foi hoje lido pelo secretário com a tutela dos Assuntos Parlamentares, Berto Messias, no final da visita estatutária à ilha das Flores.