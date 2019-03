Actualidade

Cerca de dois mil anos de história podem ser visitados entre sexta-feira e domingo com a abertura ao público das Galerias Romanas, na Baixa de Lisboa, que têm, pela primeira vez, visitas guiadas em língua gestual portuguesa.

A grande novidade este ano é o facto de as Galerias Romanas estarem "mais acessíveis" com a realização de visitas em língua gestual portuguesa para públicos surdos ou com deficiência auditiva, disse à Lusa Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa.

"Vamos ter, em três momentos da visita, tradução para a língua gestual portuguesa permitindo a quem tem deficiência auditiva que entenda a interpretação histórica que se faz do monumento", explicou, acrescentando que, na sexta-feira, entre as 10:00 e as 17:00, as Galerias vão receber 600 crianças já que as "escolas há muito solicitavam" esse pedido.