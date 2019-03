Actualidade

O dérbi portuense FC Porto-Boavista abre a 28ª jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira, 05 de abril, enquanto o Benfica visita Santa Maria da Feira e o Sporting recebe o Rio Ave, ambos no domingo seguinte.

De acordo o programa da ronda, divulgado hoje no site oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o encontro entre o campeão nacional e o Boavista tem início marcado para as 20:30.

O Benfica, que à partida para a 27.ª jornada lidera o campeonato em igualdade pontual com os 'dragões', defronta o Feirense no domingo, a partir das 17:30, no mesmo dia em que o Sporting recebe o Rio Ave, em jogo com início às 20:00.