O rácio de crédito malparado na banca portuguesa desceu para 11% no final de 2018, face aos 15% que registava no período homólogo, segundo adiantou hoje a agência de 'rating' Fitch.

"2018 foi outro ano de limpeza significativa nos balanços dos grandes bancos portugueses. O rácio de 'non performing loans' [NPL, ou malparado] desceu para cerca de 11% no final do ano [depois de estar] perto de 15% no fim de 2017, valores ainda superiores aos dos mercados internacionais comparáveis", realçou a Fitch.

"Uma mistura de remédios, liquidações e vendas ativas do portfolio explicam a melhoria" avançou a mesma nota, realçando ainda que as instituições bancárias nacionais podem aproveitar "o ambiente económico e político benigno em 2019 para acelerar a redução dos ativos problemáticos, incluindo no imobiliário".