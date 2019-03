Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, subiu hoje 0,17% para 5.177,40 pontos, na terceira sessão consecutiva de ganhos, num dia em que as bolsas europeias terminaram com diferentes tendências.

No final da sessão, 11 das 18 cotadas do PSI20 subiram, seis desceram e uma permaneceu sem variações. A Ramada Investimentos somou 1,31% para 7,75 euros e liderou as subidas.

No resto da Europa, Londres avançou 0,56% e Frankfurt subiu 0,08%, mas Paris perdeu 0,09% e Madrid caiu 0,60%.