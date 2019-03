Sporting

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) indeferiu hoje o segundo recurso que pedia o afastamento do juiz Carlos Delca do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, disse à agência Lusa fonte deste tribunal superior.

Este segundo incidente de recusa do juiz de instrução criminal Carlos Delca, "indeferido" pela Relação de Lisboa, foi suscitado por Pedro Madureira, advogado de Válter Semedo, um dos 44 arguidos no processo.

Em 19 de março, o TRL já havia negado provimento a um primeiro recurso presentado pelo advogado Miguel Matias, o que levou a que o início da fase de instrução, previsto para 06 de março, assim como todas as sessões então agendadas, fossem adiados.