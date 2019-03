Actualidade

Cerca de mil milhões de pessoas ficarão expostas a doenças como a febre dengue se o aquecimento global continuar, afirmam cientistas que estudaram as temperaturas no mundo e concluíram que as doenças de climas tropicais estão em expansão.

Os investigadores afirmam que estas doenças atacarão até as zonas do globo com climas atualmente menos favoráveis aos mosquitos, porque os vírus que estes propagam provocam epidemias explosivas quando se verificam as condições certas.

"As alterações climáticas são a maior e mais complexa ameaça à saúde mundial", afirmou o biólogo Colin Carlson, da universidade norte-americana de Georgetown, em Washington, referindo que "os mosquitos são só uma parte do problema", mas que a preocupação dos cientistas aumentou depois da epidemia de Zika no Brasil em 2015.