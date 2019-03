Actualidade

A receita de ISP e Contribuição de Serviço Rodoviário ficou abaixo do previsto nos Orçamentos do Estado para 2017 e 2018, num total de 183 milhões de euros, indica a UTAO num relatório a que a Lusa teve acesso.

No relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre tributação de combustíveis, os peritos do parlamento indicam que as receitas agregadas com Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), incluindo o adicionamento sobre emissões de CO2 (dióxido de carbono), e Contribuição de Serviço Rodoviário (CSR) arrecadas pelo Estado ficaram abaixo do projetado nos Orçamentos do Estado para 2017 e 2018.

"Em 2017, a receita arrecadada com este imposto ficou 53 milhões de euros abaixo do valor previsto no OE2017. Em 2018, a receita de ISP terá registado, em termos homólogos, uma variação positiva de 1,7% (+58 milhões de euros), embora situando-se 3,7% (-130 milhões de euros) abaixo do previsto no OE2018", pode ler-se no relatório a que a Lusa teve acesso.