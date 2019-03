Inquérito/CGD

O ex governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio disse hoje que há uma ideia "excessiva do que a supervisão pode fazer", argumentando que não lhe compete evitar perdas com créditos já que não interfere nos negócios dos bancos.

Na intervenção inicial na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no âmbito da auditoria realizada à gestão do banco público entre 2000 e 2015, Vítor Constâncio começou por considerar "positivo" o trabalho do parlamento neste tema, mas não ter "nada de novo a dar" ao que já tinha respondido por escrito na primeira comissão de inquérito ao banco público.

Do tempo em que era o responsável máximo do supervisor e regulador bancários, entre 2000 e 2010, Constâncio disse que o tema da supervisão era diretamente acompanhado pelo vice-governador, ainda que lhe reportasse, e declarou que a CGD não era então motivo de preocupação.