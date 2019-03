Catalunha

O presidente do Governo regional catalão está em Lisboa para agradecer a Portugal e aos portugueses o apoio àquela região autónoma, assegurando que, se a história tivesse sido diferente, a Catalunha apoiaria hoje a independência portuguesa.

Numa entrevista à Lusa antes de se reunir com deputados de vários partidos portugueses, Quim Torra explicou ter-se deslocado a Portugal para agradecer a resolução, aprovada há exatamente um ano no parlamento português, que pedia que fosse encontrada "uma solução política para a questão nacional em Espanha, no respeito pela vontade dos seus povos e, consequentemente, da vontade do povo catalão, e da salvaguarda dos direitos sociais e outros direitos democráticos dos povos de Espanha".

"Vim sobretudo agradecer ao povo português", disse o presidente da Generalitat, recordando que a resolução, a primeira do género aprovada num parlamento europeu, "foi uma autêntica alegria, foi um reconhecimento".