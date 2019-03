Actualidade

O G15, grupo dos clubes da I Liga de futebol com exceção dos três 'grandes', solicitou hoje uma reunião com caráter de emergência com o presidente da Liga da Clubes, Pedro Proença, na segunda-feira, pelas 10:30.

Em causa está a reintegração do Gil Vicente na I Liga na temporada 2019/20, já hoje exigida em comunicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os clubes que constituem o G15 estiveram reunidos num hotel em Vila Nova de Gaia para debater o processo de reintegração do Gil Vicente, tendo decidido avançar para o pedido de reunião com o presidente da Liga de Cubes.