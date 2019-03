Actualidade

As três empresas de transportes públicos, que operam na região Oeste, esclareceram hoje que ainda não estão a vender os passes com os descontos anunciados por aguardarem "luz verde" da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

"Estamos a pedir às pessoas que aguardem" para comprar o passe, pois "ainda não temos luz verde da OesteCim para avançar", afirmou à agência Lusa Laurinda Martins, da administração da Barraqueiro Transportes, que tem as empresas Barraqueiro Oeste e Boa Viagem a operar na região.

"Só amanhã [sexta-feira] haverá uma decisão final", disse também à Lusa Orlando Ferreira, administrador da Rodoviária do Tejo, empresa que engloba a Rodoviária do Oeste, operadora nos concelhos do norte da região.