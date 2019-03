Idai

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje medidas para minimizar o impacto do ciclone Idai no centro do país, num pacote que inclui a redução de taxas em eletricidade e transportes e assistência médica gratuita.

As medidas serão aplicadas "nos distritos afetados até dezembro de 2019", disse o chefe de Estado numa declaração à nação a partir da cidade da Beira.

O Governo moçambicano decidiu suspender todas as taxas cobradas no sistema nacional de saúde e está a organizar uma campanha de vacinação contra a cólera.