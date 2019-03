Óbito/Zeca Mendonça

O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou hoje a morte de Zeca Mendonça e considerou que o antigo assessor do partido "faz parte da história do PPD/PPD".

"Morreu o Zeca Mendonça, um profissional competente, honesto e de enorme dedicação ao PSD. A sua simpatia e disponibilidade a todos cativava. O Zeca faz parte da história do PPD/PSD e deixará, para sempre, uma enorme saudade em todos nós. A minha sentida e muito amiga homenagem", escreve Rui Rio, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Numa nota de pesar publicada no site do partido, o PSD expressa igualmente "profunda consternação" com a notícia da morte de Zeca Mendonça.