Actualidade

A Missão Permanente de Timor-Leste na ONU vai fechar temporariamente no domingo devido a atrasos no entendimento com os Estados Unidos sobre o arrendamento dos terrenos da sua missão em Díli, confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Infelizmente o impasse levou a que não conseguíssemos fechar o contrato de arrendamento das instalações por não termos ainda a autorização necessária do Governo norte-americano", explicou Dionísio Babo, contactado pela Lusa.

O encerramento por tempo indifinido está relacionado com um longo processo que se arrasta "há vários anos" e que tem a ver com a "falta de acordo" entre os Estados Unidos e sucessivos Governos timorenses sobre as condições de arrendamento do espaço onde está a Embaixada em Díli.