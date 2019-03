Actualidade

A Huawei anunciou hoje que as vendas em 2018 ultrapassaram os 90 mil milhões de euros, apesar da ofensiva de Washington para boicotar a tecnologia de quinta geração (5G) da gigante chinesa das telecomunicações.

As vendas da Huawei Technologies registaram uma subida homóloga de 19,5%, para 721,2 mil milhões de yuan (94,8 mil milhões de euros), impulsionadas por ganhos de dois dígitos nas unidades para consumidores e corporações.

No entanto, as vendas para operadoras de telecomunicações e Internet fixaram-se no mesmo valor do ano passado, em 294 mil milhões de yuans (55,4 mil milhões de euros), num aparente efeito da ofensiva norte-americana.