Actualidade

O chefe de Estado da Coreia do Sul vai reunir-se com o Presidente norte-americano em abril, algumas semanas depois do fracasso da segunda cimeira entre Washington e Pyongyang.

Moon Jae-in chega em 10 de abril a Washington para uma visita de dois dias, declarou um porta-voz da Casa Azul, a presidência sul-coreana.

"Os dois dirigentes vão manter discussões aprofundadas (...) para coordenar posições sobre a aplicação de um regime de paz na penínsul coreana através de uma desnuclearização completa", afirmou Yoon Do-han.