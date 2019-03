Actualidade

Os trabalhadores dos impostos cumprem hoje um dia de greve para vincarem o seu protesto pela ausência de uma nova proposta do Governo sobre a revisão das carreiras.

Os dirigentes sindicais receberam no final de fevereiro uma primeira versão de proposta de revisão das carreiras. O início do processo negocial levou o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) a desconvocar a greve que tinha marcado para 28 de fevereiro, mas a ausência de resposta por parte do Governo às sugestões de alteração entretanto formuladas fez com que o STI decidisse manter a paralisação agendada para este dia 29 de março.

Nesta luta por "carreiras dignas", o STI exige "preto no branco" que a proposta devolva aos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira o vínculo por nomeação, um regime de avaliação permanente, a transição de todos os trabalhadores para a nova carreira e a concessão aos trabalhadores do estatuto de órgão de polícia criminal.