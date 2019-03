Óbito/Zeca Mendonça

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje as "excecionais qualidades de caráter, personalidade, devoção à causa coletiva e competência humana" do assessor do PSD, Zeca Mendonça, que morreu na quinta-feira aos 70 anos.

Numa nota publicada no 'site' da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o "exemplo" de Zeca Mendonça, "um companheiro de meio século de percurso comum".

"No infelizmente curtíssimo espaço de um ano e três meses, José Mendonça confirmou, nas funções que exerceu na Casa Civil da Presidência da República, as excecionais qualidades de caráter, personalidade, devoção à causa coletiva, competência e humanidade, que havia já revelado durante um período de quatro décadas na vida partidária e política nacional", sublinhou o Presidente.