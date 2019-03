Actualidade

A China e os Estados Unidos iniciaram hoje, sob um ambiente de incerteza, uma nova ronda de negociações, que visam pôr fim à guerra comercial desencadeada no verão passado.

A delegação norte-americana, liderada pelo secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, e o representante para o Comércio, Robert Lighthizer, foi recebida esta manhã pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, na residência diplomática de Diaoyutai, em Pequim.

Os negociadores dos dois países apertaram as mãos para os fotógrafos, num ambiente aparentemente descontraído, com sorrisos e trocas de palavras amigáveis, apesar de as negociações terem já sido prolongadas além do período de tréguas inicial.