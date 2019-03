Actualidade

O consultor e antigo presidente do conselho consultivo da Bloomberg New Energy Finance disse hoje que o Governo Macau e a indústria do jogo têm obrigação de fazer mais pela economia verde com o capital que possuem.

Macau tem dinheiro, tem capital e parece ter vontade de se envolver na economia verde, requisitos essenciais para ter sucesso no paradigma do desenvolvimento sustentável, resumiu Michael Liebreich no segundo dia do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa).

O orador convidado pelo Governo de Macau para o evento de três dias, sublinhou que o território "tem acesso a capital que muitas cidades no mundo não têm".