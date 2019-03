Idai

O INEM vai enviar hoje para Moçambique o seu hospital de campanha e a respetiva equipa de 28 profissionais, segundo anunciou à agência Lusa fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Esta decisão foi tomada depois do levantamento de necessidades feito pelas equipas que se encontram na cidade da Beira, Moçambique, na sequência do ciclone Idai.

Segundo uma nota do INEM enviada à Lusa, três profissionais do instituto integraram já as equipas de reconhecimento e a força operacional conjunta que foram destacadas para Moçambique na última semana e que são coordenadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.