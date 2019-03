Brexit

A economia do Reino Unido cresceu 1,4% em 2018, contra 1,8% em 2017, o ritmo mais baixo desde 2012 devido ao 'Brexit', confirmou hoje a agência nacional de estatística britânica ao apresentar o segundo e último cálculo.

A primeira estimativa da ONS (Office for National Statistics) anunciada em 11 de fevereiro apontava para um crescimento anual de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), que se expandiu 0,2% no quarto trimestre face ao precedente, contra 0,7% no trimestre anterior.

A economia desacelerou no último trimestre de 2018 devido a um recuo do setor da construção e da produção industrial, relacionado com o processo do 'Brexit', ou saída britânica da União Europeia (UE), que prejudicou o investimento empresarial.