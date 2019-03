Actualidade

A Universidade de Évora e o Comando de Setúbal da GNR estão a desenvolver uma plataforma de inteligência artificial para localizar os pontos com "maior probabilidade" de acidentes rodoviários e capaz de "definir ações" que reduzam a sinistralidade.

O projeto de investigação, designado MOPREVIS - Modelação e Predição de Acidentes de Viação no Distrito de Setúbal, é financiado, em perto de 300 mil euros, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), revelou hoje a Universidade de Évora (UÉ).

Segundo a academia alentejana, em comunicado, a iniciativa está inserida no eixo da inovação INCoDe.2030, lançada pelo Governo, no ano passado, e que apoia diversos projetos de investigação para tratar os dados recolhidos pela administração pública com mecanismos de inteligência artificial.