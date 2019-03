Actualidade

O líder do MPLA, partido no poder em Angola, disse hoje, em Luanda, que não haverá uma nova Lei de Amnistia para os crimes previstos nas duas leis de repatriamento de capitais aprovadas em 2018.

João Lourenço discursava na abertura da VII sessão do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que hoje discute entre outros temas o alargamento do número de membros daquele órgão do partido.

O também chefe de Estado angolano referia-se a alguns comentários "em certos círculos" que defendem uma amnistia para os crimes económicos.