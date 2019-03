Actualidade

O Centro Anti-Discriminação VIH (CAD) vai apresentar um pedido de esclarecimento ao Ministério da Administração Interna sobre o novo concurso para admissão de guardas-florestais da GNR que exclui seropositivos e pedir para corrigir esta situação.

O CAD condena "a discriminação de que são alvo as pessoas que vivem com VIH no recente concurso para a admissão de guardas-florestais da GNR, ao colocar o VIH como critério linear de exclusão no ingresso", considerando que constitui "um atentado aos direitos fundamentais, violando as normas constitucionais quanto à proteção no emprego, entre outras situações.

"O concurso que saiu tem uma série de disposições que são completamente discriminatórias tanto em relação ao VIH como a outras questões e vem no seguimento de muitos outros concursos, não só da GNR, mas também por outras entidades como a PSP, algumas corporações de bombeiros, Ministério da Defesa", entre outros, disse hoje à agência Lusa a porta-voz do CAD, Ana Duarte.