Actualidade

Angola está a negociar com o Banco Mundial (BM) dois empréstimos no valor de 2,7 mil milhões dólares (2.350 milhões de euros) com taxas de juro de 2,5% e reembolsável em 30 anos, disse hoje o Presidente angolano, na qualidade de líder do MPLA.

Segundo João Lourenço, que discursava na abertura da 7.ª reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), hoje em Luanda, o dinheiro dos dois empréstimos destinam-se a projetos de energia e águas e proteção social, no montante de 1.200 milhões de dólares (1.000 milhões de euros), e de apoio à tesouraria, no valor de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros).

João Lourenço não adiantou qualquer previsão para o fim das negociações com o Banco Mundial.